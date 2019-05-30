Aydın'da Fetih Şöleni'nde 10 bin kişiye iftar yemeği verildi

Aydın Valiliği tarafından İstanbul'un Fethi'nin 566.yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Fetih Şöleni'nde 10 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Fetih Şöleni, Valilik önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Fetih dönemine özgü kıyafetler giyen bir grup atlı ve mehteran takımı ile birlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar İstasyon Meydanı'na yürüdü. İstasyon Meydanı'na atla gelen temsili Fatih Sultan Mehmet, atından inip secdeye gitti. Şiirlerin okunmasının ardından dualar edilerek programa katılan 10 bine yakın kişi ezanla birlikte oruçlarını açtı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, iftardan sonra yaptığı konuşmada, “Karanlık bir çağı kapatıp insanlığa yeni bir çağ açan muzaffer komutanı, Fatih ordusunu kutlu asker yapan, Konstantiniye'yi İstanbullulaştıran, devleti imparatorluğa dönüştüren bir zaferin 566. yıl dönümünü idrak ediyoruz. İslam'ın ve Müslümanların 1071'de başlayan dirilişi ile Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıktığı gibi aynı zamanda İslam'ı Viyana kapılarına kadar götürmüştür bu fetih. Bu bin yıllık diriliş ve kıyam dünyada hakkı hukuku hakim kılmıştır. Bu kutlu yürüyüş sadece fethetmek, toplumları yönetmek değil aynı zamanda bütün insanlık için yol gösterici olmuştur. Bugün İstasyon Meydanı'nda yaklaşık 10 bin kişiye iftar verdik. Şehit yakınlarımızla, gazilerimizle ve tüm Aydınlı hemşehrilerimizle burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Vali Köşger'in konuşmasının ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 18 gaziye madalyaları takdim edildi. İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları tarafından verilen konser ile şölen sona erdi.

İftara Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.