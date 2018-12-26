Aydın'da FETÖ operasyonu

İzmir merkezli içlerinde Aydın'ında bulunduğu 9 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK' daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto elamanlarına yönelik İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta operasyonun düğmesine basıldı. Ardışık aramalarda tespit edilen 3'ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda, şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.