Aydın'da filenin yıldızları belli oldu

Aydın SKS Spor Salonunda düzenlenen kızlar ve erkekler final müsabakalarının karşılaşmaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Setler boyunca mücadeleyi bir an bile bırakmayan takım oyuncuları birinci olabilmek için ter döktü. Yıldızlar Kız-Erkek Voleybol İl Birinciliği Müsabakalarına kızlarda 42 takım 530 sporcu yer aldı. Erkeklerde ise 9 okuldan 110 sporcu katıldı. Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı müsabakalar sonunda rakiplerini yenerek dereceye giren okullar belli oldu.

Kızlarda rakiplerini eleyerek birinci olan takım 2020-2021 sezonunda Türkiye üçüncülük derecesine sahip olan Söke'deki özel bir okul olurken, ikinci Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu ve üçüncü takım da Doktor Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu oldu.

Erkeklerde sıralamasında birinci olan takım Karpuzlu Şehit Şenol Akar Ortaokulu, ikinci Germencik Mursallı Ortaokulu ve üçüncü özel bir okul oldu.

Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren okul takımlarına madalyaları ve kupaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okul Sporları İl Temsilcisi tarafından takdim edildi.