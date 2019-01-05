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Aydın'da ‘Final Öncesi Kendini Modifiye Et' konulu konferansı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Yeni Nesil Gençlik Vakfı tarafından organize edilen Psikohekim Abdulaziz Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı “Final Öncesi Kendini Modifiye Et” konulu konferans, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Yeni Nesil Gençlik Vakfı tarafından organize edilen Psikohekim Abdulaziz Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı “Final Öncesi Kendini Modifiye Et” konulu konferans, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.


‘Yeni Nesil Okuyor' projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen konferansa, öğrenciler ilgi gösterdi. İnsanların ilk önce karakter ve kişilik değerlerini oluşturması gerektiğini belirten Abdulaziz Yılmaz, kendisiyle yüzleşerek kendini iyi tanıyan bireylerin hayatta başarılı olacağını söyledi. Gençlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde sosyal medyanın önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, gençlere tüm vakitlerini bu platformda geçirmeleri yerine, aileleri ve arkadaşlarına da zaman ayırmalarını önerdi. Sosyal medyanın doğru yönde kullanılması konusuna dikkat çeken Yılmaz, öğrencilerin sınav kaygısını ve stresini azaltmaya yönelik neler yapabilecekleri hakkında da bilgiler verdi.


Konferans sonrası Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret eden Abdulaziz Yılmaz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gençlerle buluşmaktan keyif aldığını ve ADÜ'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ise, kendisine kitabını hediye eden Yılmaz'a teşekkür etti.

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