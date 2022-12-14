İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da firariler jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Efeler ve Didim ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan firariler, jandarmadan kaçamadı.

Aydın'ın Efeler ve Didim ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan firariler, jandarmadan kaçamadı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (26) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, Efeler ilçesinde de yol uygulama noktasında “Basit Yaralama” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (29) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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