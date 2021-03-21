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Aydın'da fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Aydın'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor.


Meteoroloji verilerine göre, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (22 Mart 2021 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40- 60 km/sa) ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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