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Aydın'da fuhuş operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık eden ve fuhuş yaptığı iddia edilen 11 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık eden ve fuhuş yaptığı iddia edilen 11 şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fuhuşla mücadele kapsamında uzun süredir takip ettiği 7 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında fuhuşa aracılık eden 3 şahısla birlikte, 3 travesti ve 3 yabancı uyruklu kadının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli raporları alınan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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