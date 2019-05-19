Aydın'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray taraftarları binlerce kişi Aydın'da kutlama yaptı.

Bugün akşam oynanan karşılaşmada en yakın takipçisi Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, binlerce taraftarını sokaklara döktü. Aydın'da karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülen binlerce sarı-kırmızılı taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan Galatasaray taraftarları ellerinde meşaleler ile birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi. Adnan Menderes Bulvarında uzun araç kuyrukları oluşturan taraftarlar, kornalarına basarak uzun geçen bir maratonun ardından mutlu sona ulaşmanın keyfini çıkardı.

Yaya olarak ve araçları ile bulvarda şampiyonluk turu atan taraftarlar için güvenlik güçleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.