Aydın'da gazeteciler, kendi günlerinde eğlendi

Aydın'da görev yapan gazeteciler, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen 2 ayrı gecede bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gazeteciler, canlı müzik eşliğinde eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından 2 ayrı gece düzenlendi. Kendi günlerinde bir araya gelen gazeteciler, meslektaşları ve aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi. Aydın'da görev yapan gazeteciler, geç saatlere kadar devam eden gecede sahne alan sanatçılar eşliğinde eğlenerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Düzenlenen etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun, kendilerini yalnız bırakmadıkları için meslektaşlarına teşekkür ederek, günlerini kutladı.