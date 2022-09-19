Aydın'da gaziler yemekte bir araya geldi

Aydın'da yaşayan gaziler Aydın Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da Gaziler Günü coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen kutlama töreninin ardından Aydın Valiliği ev sahipliğinde yemekli toplantı gerçekleştirildi. DSİ Misafirhanesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen gaziler, hem günlerini kutladı hem birbirleriyle anılarını paylaştı. Samimi bir sohbet havasında geçen toplantıda kısa bir konuşma yapan Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan; “Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin refahı ve bayrağımızın dalgalanması uğrunda canlarını vermek için seferber olan kahraman gazilerimizin bu mutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kahraman gazilerimizin günü kutlu olsun. 19 Eylül 1921 yılında TBMM tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Gazilik' unvanı verilmesi dolayısıyla her yıl 19 Eylül'ü gazilerimize duyduğumuz minnet ve şükranın bir ifadesi olarak büyük bir gururla kutluyoruz. Gazilik ve şehitlik bizim için mertebelerin en yücesidir. Bunun için gazilerimize ve şehitlerimize, devlet olarak, millet olarak minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, mutluluk, hayatını kaybeden gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.