Aydın'da Gebe Okulu mezun vermeye devam ediyor

Anne Dostu ve Bebek Dostu Hastane konularında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 2017 yılında 865 anne adayı ve 85 baba adayı mezun veren gebe okulu, 2018 yılında 2 bin 80 anne adayı ve 220 baba adayı mezun sayısına ulaştı.

Başhekim Uzm. Dr. Ferdi Güneş ve eğitimcilerin katıldığı etkinlikle 2019 yılının ilk grup mezunları olan 144. grup kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

Başhekim Uzm. Dr. Ferdi Güneş, yaptığı açıklamada; “Gebelik esnasında annenin ve bebeğin ruhsal ve bedensel anlamda sağlıklı bir hamilelik dönemi yaşayabilmesi için, bu dönemin pek çok uygulama ile desteklenmesi gerekmektedir. Doğum öncesi kurslara gelen anne ve baba doğuma hazırlıkta büyük yararlar sağlamaktadır. Anne psikolojik ve fiziksel olarak doğuma hazırlanırken baba da onun yanında olarak kendini bu serüvene hazırlar. Doğuma iyi hazırlanmış bir anne adayı bebeğini genelde daha kolay dünyaya getirir. Bu yüzden doğuma hazırlık eğitimlerinin sunduğu avantajlardan siz de mutlaka faydalanın. Doğuma hazırlık eğitimi sizi hem bedenen hem zihnen doğuma hazırlayacaktır ve yeni mesleğinize yani anneliğe yaklaştıracaktır. Eğitimlerimiz de emzirme ve bebek bakımı gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Hastanemiz Gebe Okulu eğitimlerine önem veriyor.

Normal doğum ve gebelik sürecine ilişkin teorik ve pratik eğitimler veren okulumuza isteyen tüm hastalarımız başvurabilir. Eğitimlerimiz psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, kadın doğum uzmanı ve ebe katılımıyla yapılıyor. Eğitimlerimizin aralıksız olarak devam edecek”

Gebe okuluna katılan anne adayları, eğitimden duydukları memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.