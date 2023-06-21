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Aydın'da geçici Kur'an kursu öğreticisi sınavı yapıldı

Aydın’da 2023 Yılı Yaz Kur’an Kursu döneminde ilçe müftülüklerinde ihtiyaç duyulan yerlerde ek ders ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere geçici Kur’an kursu öğreticisi sınavı yapıldı.

Aydın'da 2023 Yılı Yaz Kur'an Kursu döneminde ilçe müftülüklerinde ihtiyaç duyulan yerlerde ek ders ücreti karşılığı çalıştırılmak üzere geçici Kur'an kursu öğreticisi sınavı yapıldı.



Kur'an Kursu Öreticisi sınavı, İl Müftülüğü, Efeler, Nazilli ve Söke İlçe Müftülüklerinde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, sınava katılan bütün adaylara başarılar diledi. İl Müftüsü Güneş, sınav komisyonlarında görevli İl Müftü Yardımcılarına, İlçe Müftülülerine ve Vaizlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

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