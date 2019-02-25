Aydın'da GEKA'nın 30 milyon TL bütçeli proje teklif çağrısı toplantısı gerçekleştirildi

Aydın'da Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından ‘Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek' programlarını tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek için düzenlenen toplantı gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Odası Toplantı salonundaki toplantıya GEKA Yönetim Kurulu üyeleri, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, GEKA çalışanları ve potansiyel başvuru sahipleri katıldı.

Bilgilendirme toplantısı kapsamında, GEKA uzmanları tarafından potansiyel proje adaylarına programların bütçesi ve içeriği, başvuru koşulları, örnek proje konuları ve proje başvurusunun nasıl yapılacağına dair detaylı bilgilendirme yapılırken katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Aydın Ticaret Odası Başkan vekili Ergün Evran, GEKA ile ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Bizim Kurumsal olarak heyecanlandığımız iki ana temel konu vardır. Birincisi herhangi bir üyemiz aramıza katıldığında, ikinci ise devletimizin ajanslar aracılığıyla mali destek ve hibelerini açıkladığı zamanlarda da çok mutlu oluruz. GEKA'nın 2019 yılı işletmelere yönelik Güçlü Sanayi Temiz üretim Mali Destek programını 18 Şubat 2019 tarihi itibari ile ilan etmiştir. Program kapsamında 30 Milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır. Bu proje çağrısının bölgemize ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan proje hakkında katılımcılara sunum üzerinden bilgilendirmede bulunarak, “ Toplam 30 milyon TL'lik kaynağın uygun projeler için kullandırılacağı 2019 yılı Proje Teklif Çağrımız bu yıl Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Güçlü Sanayi ve Temiz Üretim Mali Destek programlarından oluşuyor. Güney Ege Bölgesinde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanan Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik yürüteceğimiz Güçlü Sanayi Mali Destek Programımızın bütçesi 25 milyon TL'dir. Bölgedeki KOBİ'lerin başvuru yapabileceği bu programda yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 750 bin TL destek sağlanacaktır. Yine KOBİ'lerin uygun başvuru sahibi olduğu Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Temiz Üretim Mali Destek Programı için ise; toplam 5 milyon TL'lik bir bütçe ayrıldı. Temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacını taşıyan programda atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün veya enerji üretimi programın öncelikleri arasında olacak. Bu program kapsamında; projelere GEKA tarafından asgari 100 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak. Bölgemizdeki uygun başvuru sahiplerini Aydın, Denizli, Muğla il ve ilçe merkezlerinde gerçekleştireceğimiz bilgilendirme toplantılarına bekliyoruz. Bunun yanında projelerin sistemde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, gibi konuların ele alındığı ücretsiz proje yazma eğitimleri de Ajansımız tarafından verilecektir” diye konuştu.

Proje tekliflerinin 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 18.00'a kadar ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY, https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Son olarak ise sistemden taahhütname alınarak son teslim tarihi olan 13 Mayıs 2019 saat 18.00'dan önce matbu olarak ajansa sunulması gerekiyor.