Aydın'da geleceğin çiftçileri sertifikalarını aldı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, genç nüfusun tarımdan uzaklaşması ile birlikte tarımla uğraşan vatandaşların yaş ortalaması 60'a yükselirken, “Gelecek Tarımda” mottosuyla hayata geçirilen projeler ile sertifikalarını alan genç çiftçiler umut verdi.

Aydın'da köyden kente göçlerin artması başta olmak üzere çeşitli sebepler dolayısıyla kırsal kesimlerde nüfus ile birlikte çiftçi sayısı da gün geçtikçe azalmaya başladı. İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, gençlerin tarımla uğraşmaktan kaçınması ise dikkat çekiyor. Gençlerin tarımdan uzaklaşması ile birlikte Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması da 60'a yükseldi.

Aydın'da tarımın sürdürülebilir olması ve gençlerin tarıma teşvik edilmesi amacıyla Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından “Gelecek Tarımda” mottosuyla yürütülen çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede tarım ve hayvancılık üzerine gerçekleştirilen kurslarını tamamlayan kursiyerler de düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Gerçekleştirilen çalışmalara katılımın yüksek olması ise Aydın'da yüksek olan çiftçi yaşının düşmesi konusunda umut verdi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ve Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nun elinden sertifikalarını alan geleceğin çiftçileri ise tarım ve hayvancılığın önemli mesleklerinden olduğuna dikkat çekerek, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise “Tarımın ve hayvancılığın yeni yüzleri ile birlikteyiz. Kendilerine finansman bulma noktasında katkı sağlayacak kurs sertifikalarını takdim ettik. Sanırız ‘Gelecek Tarımda' mottomuza inananlar artıyor, mutluyuz” ifadelerine yer verildi.