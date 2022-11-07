Aydın'da geleceğin sporcuları belirlendi

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi çerçevesinde Aydın'da geleceğin sporcuları belli oldu. İl genelinde yapılan taramalarda 884 öğrenci yetenekli bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen programda, ilkokul 3., 4. ve 5. sınıftaki öğrencilerin test ve ölçümleri yapıldı. Öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken, tarama sonucunda yetenekli bulunan çocuklar spora yönlendirilecek.

Aydın'da çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, merkez ve ilçede bulunan okullarda ki gizli yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Bu çerçevede Aydın genelinde taramalara 8 bin 227'si kız, 8 bin 606'sı erkek olmak üzere toplam 16 bin 833 öğrenci katıldı, 884 öğrenci yetenekli bulundu. İl genelinde yetenekli bulunan kız öğrencilerin sayısı 433 erkek öğrencilerin sayısı ise 451 oldu.

“Efeler ilk sırayı aldı”

Aydın genelinde gerçekleştirilen taramalarda ilçelerin de sayıları belli olurken, Efeler de yetenekli bulunan öğrenci sayısı en yüksek ilçe oldu. Efeler'de taramalara bin 854'ü kız bin 966'sı erkek olmak üzere toplam 3 bin 820 öğrenci katıldı, 240 öğrenci yetenekli bulundu. Çine'de taramalara 612'si kız 574'ü erkek olmak üzere toplam bin 186 öğrenci katıldı, 60 öğrenci yetenekli bulundu. Bozdoğan'da taramalara 300'ü kız 289'u erkek olmak üzere toplam 589 öğrenci katıldı, 12 öğrenci yetenekli bulundu. Karacasu'da taramalara 176'sı kız 165'i erkek olmak üzere toplam 341 öğrenci katıldı, 14 öğrenci yetenekli bulundu. Kuyucak'ta taramalara 242'si kız 278'i erkek olmak üzere toplam 520 öğrenci katıldı, 32 öğrenci yetenekli bulundu. Köşk'te taramalara 216'sı kız 256'sı erkek olmak üzere toplam 472 öğrenci katıldı, 39 öğrenci yetenekli bulundu. İncirliova'da taramalara 471'i kız 551'i erkek olmak üzere toplam bin 22 öğrenci katıldı, 88 öğrenci yetenekli bulundu. Nazilli'de taramalara bin 36'sı kız bin 169'u erkek olmak üzere toplam 2 bin 205 öğrenci katıldı, 90 öğrenci yetenekli bulundu. Söke'de taramalara bin 40'ı kız bin 79'u erkek olmak üzere toplam 2 bin 119 öğrenci katıldı, 76 öğrenci yetenekli bulundu. Koçarlı'da taramalara 226'sı kız 238'i erkek olmak üzere toplam 464 öğrenci katıldı, 15 öğrenci yetenekli bulundu. Sultanhisar'da taramalara 244'ü kız 239'u erkek olmak üzere toplam 483 öğrenci katıldı, 60 öğrenci yetenekli bulundu. Didim'de taramalara 487'si kız 470'i erkek olmak üzere toplam 957 öğrenci katıldı, 40 öğrenci yetenekli bulundu. Kuşadası'nda taramalara 683'ü kız 697'si erkek olmak üzere toplam bin 380 öğrenci katıldı, 72 öğrenci yetenekli bulundu. Germencik'te taramalara 366'sı kız 344'ü erkek olmak üzere toplam 710 öğrenci katıldı, 46 öğrenci yetenekli bulundu.

Ayrıca Yenipazar, Buharkent ve Karpuzlu ilçeleri taramalarda başarı sayısı en düşük ilçelerden oldu.