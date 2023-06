Aydın'da ‘Gelin adayına süslü koç gönderme' geleneği devam ediyor

Aydın'ın Germencik İlçesi'ne bağlı Kırsal Meşeli Köyü'nde asırlık gelenekler halen yaşatılıyor. Bazı gelenekler oldukça maliyetli olsa da incir üretiminin oldukça yoğun olduğu Meşeli'de damat adayları Kurban Bayramı öncesi kınalayıp süsledikleri koçlara bir de bilezik veya beşibiryerde asıp gelin adayına hediye ediyor.

Germencik Meşeli Köyü'nde yaşayan 21 yaşındaki Ramazan Karakuş, nişanlısı Fadime Çetin'in kurban bayramını asırlık gelenekle kutladı. Oldukça ihtişamlı bir törenle yapılan kutlamada damat adayı yakınları ile birlikte sandık sandık hediyenin yanı sıra özenle süslenip başına da altın bilezik kondurulmuş bir koç ile gelin adayı Fadime Çetin'in evine gitti.

Koçu geline teslim eden damat adayı Ramazan Karakuş, geleneklerinin halen sürdürüldüğü köyde Kurban bayramı öncesi damat adayının gelin adayına kurbanlık koç hediye etmesinin bir gelenek olduğunu söyledi. Her ne kadar gelenek olsa da geline kurbanlık koç hediye etmenin aslında önemli mesajlar içerdiğini belirten damat adayı Karakuş, “Bu gelenek bölgemizde asırlardır süre gelen bir davranıştır. Büyüklerimizden dinlediğim kadarıyla; Kurban kesmek nasıl Hz. İsmail ve Hz. İbrahim (A.S) peygamberlerimizin Allah'a teslimiyeti ise damat adayının gelin adayına da kınalı kurbanlık koç hediyesi de ‘Senin için kurban olurum' mesajı içermektedir. Evlilik de aslında seven iki insanın birbirine kurban olmaya hazır olmasıdır. Hem geleneklerimiz yaşatmak hem de bu mesajı vermek için ben de nişanlıma kurbanlık koç hediye ettim. İnşallah bu bayram Fadime benim hediye ettiğim kurbanı babasının evinde kesecek. Bundan sonraki kurban bayramlarında aynı çatı altında birlikte kurban keseceğiz” dedi.

Evlerinin önünde ailesi ile birlikte damat adayı Ramazan Karakuş ve çeyiz alayını karşılayan gelin adayı Fadime Çetin ise bir çok yerde unutulsa da köylerinde bu tür geleneklerin devam ettiğini söyledi.