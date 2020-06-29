İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde esnaflık yapan 28 yaşındaki Tolga Çilenger iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde esnaflık yapan 28 yaşındaki Tolga Çilenger iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Bozdoğan'da elektrik dükkanı işleten Tolga Çilenger iş yerinde bir anda rahatsızlandı. Çilenger'in komşularının ihbarı üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çilenger'i hastaneye kaldırdı. Çilenger doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Çilenger'in ölüm haberi yakınlarını ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.