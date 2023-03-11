Aydın'da genç kıza kamyon çarptı, feci kaza kameraya yansıdı

Aydın'ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, gece 02.00 sıralarında Aydın-Söke karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda beklerken bir anda yola fırlayarak karşıya geçmeye çalışan Fadime Dönmez'e (27), Aydın istikametinden Söke yönüne gitmekte olan E.A. (48) idaresindeki 45 VH 415 plakalı kamyon çarptı. Genç kız kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kızı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon şoförü E.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fadime Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Fadime Dönmez'in bir anda karşıya geçmek için yola fırlaması ve kamyonun çarpma anı görüntülerde yer aldı.