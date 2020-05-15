İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da gençler sokağa akın etti

Aydın’da 15-20 yaş aralığındaki gençler, günler sonra dışarı çıkabilmenin keyfini çıkardı.

Aydın'da 15-20 yaş aralığındaki gençler, günler sonra dışarı çıkabilmenin keyfini çıkardı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan gençler, Aydın'da saat 11:00'den sonra sokağa akın etti. Özellikle kentin işlek caddelerinde tur atan gençlerin büyük ölçüde sosyal mesafe kurallarına uydukları ve maske taktıkları görüldü. Gençlerin bir çoğu Adnan Menderes Bulvarı'nda tur atmayı tercih ederken bazı gençler ise park ve bahçelerde oturup baharın tadını çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.