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Aydın'da gençlere ‘Psikolojik dayanaklılık' semineri

Sağlık Bakanlığının “Gençlik Ruh Sağlığı Eş Zamanlı Farkındalık Çalışması” kapsamında Aydın’da gençlere ‘Psikolojik dayanıklılık’ semineri verildi.

Sağlık Bakanlığının “Gençlik Ruh Sağlığı Eş Zamanlı Farkındalık Çalışması” kapsamında Aydın'da gençlere ‘Psikolojik dayanıklılık' semineri verildi.


Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Aydın Şube Başkanı Süleyman Çokay tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında verilen seminerde gençlere “Psikolojik dayanıklılık” başlığı altında eğitim verildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü planlamasında yapılan çalışma ve seminer Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Seminerde Çokay, doğada dayanıklılık ve insanda dayanıklılık üzerine karşılaştırma yapıp gençlerin nasıl mutlu olacağını anlattı. Ayrıca programda, gençlerin dayanıklılığı nasıl artar sorusuna da cevap arandı.

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