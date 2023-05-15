Spordaki başarılarıyla adından söz ettiren illerden olan Aydın'da, Gençlik Haftası törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Atatürk heykeline çelenk sunumu gerçekleştirdi. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından Müdür Fillikçioğlu, sporun önemine dikkat çekti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Saygı Duruşu, İstiklal Marşımızın okunması ve İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'nun, Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı” ifadeleri yer aldı.