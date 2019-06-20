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Aydın'da gergedan böceği bulundu

Aydın’da dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği bulundu.

Aydın'da dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği bulundu.


Efeler Tepecik Mahallesi'nde çalışırken nadir olarak bulunan ve ağırlıklarının 30 katını taşıdığı belirtilen dünyanın en güçlü böceği olan gergedan böceği ile karşılaştıklarını söyleyen Fatih Koca ve Sedat Demir, “Latince adı ‘Oryctes Nasicornis' olan gergedan böceklerinin, çok nadir bulunduğunu öğrendik. Böcek gerçekten dikkat çekiciydi. Sürekli kırsal kesimlerde çalışıyoruz. İlk defa böyle bir böcekle karşılaştım” diye konuştu.

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