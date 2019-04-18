Aydın'da gıda güvenliği konuşuldu

TÜMSİAD'ın faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin izletilmesiyle başlayan panelin açılışında konuşan AYTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, gıda güvenliğinin aynı zamanda ülke güvenliği anlamına da geldiğine işaret etti. Gıda güvenliğinin ekonomik değer açısından bir ülke için önemli olduğuna değinen Ülken, AYTO olarak böyle bir panele ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan da, dernek olarak çok önemsedikleri gıda güvenliği konusunda 20 ilde paneller düzenleyeceklerini belirterek; “TÜMSİAD olarak gıda güvenliğiyle ilgili toplumumuzda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gıda güvenliği en az ülkemizin savunması, ekonomisi kadar önemli bir konu. Olmazsa olmazımız, üretimimizi artırmak, ihracatımızı artırmak ve özellikle ileri teknoloji ürünlerinde ithalatı azaltmak. Gıda denetimini gerçekleştiren cihazların ülkemizde üretilmemesi üzücü bir konu. Toplumumuzun sağlığını ilgilendiren bir konuda inisiyatif tamamen elimizde olmalı. Bu konuları bu ciddiyetle tüm TÜMSİAD şubelerinde ele alacağız. Girişimcilerimizi bu konuyla ilgili duyarlı hale getireceğiz. TÜMSİAD ailesi içindeki paydaşlarımızla işbirliğine gideceğiz" diye konuştu.

“Gıda temininde kendimize yetmeliyiz”

Gıda temininde kendine yeten ve tüm süreci kontrol altında tutabilen bir ülke olmanın gerekliliğine vurgu yapan Vali Yavuz Selim Köşger ise, Aydın'ın birçok gıda ürününde Türkiye'nin başlıca üretim merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Gıda güvenliği bakımından da önemli bir konum noktası olan Aydın'da böyle bir panelin düzenleniyor olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Köşger, “Gıda temini, insan yaşamı için en stratejik alanlardan bir tanesidir. Her şeyi bir tarafa bırakın; hava ve su gibi gıdayı da yaşamdan ayıramazsınız. Gıda üretiminde kendi kaynaklarımızla, yerel üretime yönelmeliyiz. Tohumundan sofraya gelinceye kadar tüm süreci kontrol altında tutulması, insan sağlığı açışında büyük önem arz ediyor. İnsan sağlığına zarar verecek bir beslenme zinciri, topluma ve devlete de zarar verir. İnancımız gereği de bizler temiz yemeğe özen göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele, Adnan Menderes Üniversitesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarının gıda güvenliği konusundaki sunumlarıyla devam edildi.

AYTO'da düzenlenen panele Vali Yavuz Selim Köşger, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, AYTO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nurset Ünal, Aydın ve Nazilli Ticaret Borsası yetkilileriyle davetliler katıldı.