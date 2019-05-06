Aydın'da göreme engellilere diksiyon ve iletişim tekniği eğitimi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne görevli Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özbek, Aydın Altınokta Körler Derneği'ndeki görme engellilere iletişim ve diksiyon eğitimi veriyor.

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özbek, Altınokta Körler Derneği Aydın şubesinde her salı 18.30 ile 20.00 saatleri arasında “İletişim, Diksiyon, Türk ve Dünya Edebiyatındaki Eserlerin Okunması ve Dinlenmesi” şeklinde ortak bir çalışması olduğunu ifade etti. William Shakespeare'in tiyatro metinlerini de “Oyundan Anlatıya Shakespeare” adıyla engelli ve gönüllü vatandaşlara paylaşacak olan Dr. Mehmet Özbek, “Türkçe'nin tutarlı ve güzel kullanılması ve yurttaşlarımızın farklı sanat dallarına olan farkındalıklarını arttırmak, tiyatro sanatını da anlatı çerçevesinde yurttaşlarımızla buluşturmak yegane hedefim. Bu hedefi gerçekleştirmede gönüllülük ilkesinin altını çizmek istiyorum. Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nin gönüllü üyesi olmaktan kıvanç duyuyorum” dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ve üniversite yönetimine vermiş oldukları desteklerinden dolayı şükranlarını ileten Özbek, “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin bir mensubu olarak Aydın halkı için, halkla bütünleşmek, engelli ve gönüllü yurttaşlarımızla bir araya gelerek sanatsal, kültürel, eğitici etkinliklerde bulunmak gurur verici. Onlar da bizlere başta derneğimizin yöneticisi Bayram Özen olmak üzere çok büyük destek veriyorlar. Kendilerine böyle bir çalışma sürecinde mekanlarını paylaştıkları, sanatı ve kültürü katılımcı olarak destekledikleri için de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özbek'e teşekkür eden Altınokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Özen ise, “İletişim ve Diksiyon eğitiminde bizler hem güzel Türkçemizi daha güzel kullanabilme, hem de her eğitim sırasında edebi eserleri daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz” dedi.

“Destek olmak isteyen herkese kapımız açık”

Türkçenin son zamanlarda hoyratça kullanıldığını dile getiren Özen, şöyle konuştu: “Bizler hem kültürümüzün yozlaşmaması hem de Türkçemizin doğru kullanılması adına bir eğitim talebinde bulunduk. Sağ olsunlar Mehmet Hocam bizleri kırmayıp böylesi bir etkinlikte hem eğitim verip hem de bizlere destek olabileceğini iletti. Her Salı günü hem görme engelli üyelerimize hem de derneğimizin gönüllü üyelerine yönelik bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Aynı zaman da Mehmet hocam bizlere ziyareti sırasında bazı edebi eserleri sesli bir şekilde okumuş oluyor. Bu arada farklı eğitimler konusunda bizlere destek olmak isteyen herkese kapımızın açık olduğunu belirtmek isterim”