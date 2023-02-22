Aydın'da göreve başlayan 180 tıbbi sekretere eğitim

Her geçen gün sağlık hizmetleri kalitesini yükselten Aydın'a atanan tıbbi sekreterlere yönelik 2 günlük Tıbbi Sekreter Eğitimi verildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimlerde Aydın'da yeni görevlerine başlayan 180 tıbbi sekreterlere e-nabızdan temel hasta haklarına kadar birçok konuda bilgiler verildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, ilimize atanan ve müdürlüğümüze bağlı kurumlarda göreve başlayan tıbbi sekreterlere yönelik 2 gün süren Tıbbi Sekreter Eğitimi gerçekleştirildi. Bakanlığımız Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan ve ilimizde göreve yeni başlayan 180 tıbbi sekretere, müdürlüğümüz Eğitim Biriminde görevli Pınar Topaloğlu ve Atama Biriminde görevli Onur Can Gökçek tarafından sunumlar yapıldı. Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimlerde, Kişisel Sağlık Verilerinin Kullanımı, E-Nabız ve E-Reçetem, E- Rapor, ICD Kodları, MHRS, Teleradyoloji, Telesağlık, Temel Hasta Hakları, Sorumlulukları ve Hasta Mahremiyeti, Hasta Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Sağlıkta İletişim, Beyaz Kod Uygulamaları konularında eğitimler verildi” ifadeleri yer aldı.