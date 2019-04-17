Aydın'da görme engellilere Evliya Çelebi gezisi düzenlendi

Aydın'da Turizm Haftası kapsamında görme engellilere yönelik gerçekleştirilen gezide, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde yer alan o döneme ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa Efeler ilçesinde yaşayan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyesi bir grup görme engelliye yönelik, 1679 yıllarında seyahatleri sırasında Aydın'a gelen, ziyaret ettiği yerler arasında bulunan Ramazan Paşa cami ile Hasan Çelebi yani bugünkü adıyla Eski Yeni Camilerine rehber Deniz Taşkın, Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Doktora öğrencisi İlker Gümüş , İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli Müze Araştırmacısı Mustafa Ayaz, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli Kenan Çiftçi eşliğinde ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, camilerin mimari ve tarihi yapısı ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de yer alan o döneme ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube başkanı Bayram Özen gezi ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, " Bizlere Turizm Haftası programı kapsamında yer veren Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü sayın Murat Yılmaz 'a ve etkinlik sırasında emeği geçen herkese şahsım ve derneğim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz ise " Altı Nokta Körler Derneği üyelerimize faydalı bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Son derece güzel çalışmalarda bulunan dernek başkanımız sayın Bayram Özen 'e teşekkür ediyor, derneğimizin bundan sonraki çalışmalarında da destek olacağımızı belirtmek istiyorum " diye konuştu.