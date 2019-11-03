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Aydın'da ‘Güçlü Gazeteci Özgür Medya' semineri

Aydın’ın Efeler ilçesinde, “Güçlü Gazeteci Özgür Medya” konulu bir eğitim semineri düzenlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, “Güçlü Gazeteci Özgür Medya” konulu bir eğitim semineri düzenlendi.



İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Türkiye Gazeteciler Sendikası ile ortaklaşa yürüttüğü AB programı kapsamında Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Göker Gülay, Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Tuncel, Av.Birgül Değirmenci ve Av. Gökhan Ersezen konuşmacı olarak katıldı.


İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Dilek Gappi'inin yürütümün de gerçekleştirilen bilgilendirme seminerin de, Av. Gökhan Ersezen, ifade özgürlüğü ve gazetecilerin hakları konulu bir sunum gerçekleştirirken, Av. Birgül Değirmenci de medyada nefret söylemleri ve doğurduğu sonuçları hakkında da bilgi verdi. Seminerde Dr. Hakan Tuncel'in yeni nesil medya yayımcılığı sunumunun ardından Dr. Göker Gülay'da pazarlama iletişimi konulu bir sunum gerçekleştirdi.


Düzenlenen eğitim seminerine, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ile Aydın il genelin de basın mesleği görevini sürdüren gazeteciler katıldı.

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