İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da gülümseten kare

Aydın’ın Efeler ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmurdan korunmak isterken bir vatandaşın kullandığı yöntem görenleri gülümsetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmurdan korunmak isterken bir vatandaşın kullandığı yöntem görenleri gülümsetti.



Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur, öğleden sonra Aydın'a düştü. Aydın'ın Efeler ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur ise bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden başlayan kısa süreli yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için çevredeki işyerleri ve otobüs duraklarına sığındı. Tedbirli vatandaşlar ise yağmurun başlamasıyla ıslanmamak için şemsiyelerini kullandı. Bir vatandaşın yağmurdan korunmak için uyguladığı yöntem ise görenleri gülümsetti. Islanmamak için açtığı plaj şemsiyesi ile kaldırımda yürüyen vatandaşı görenleri ise şaşırttı

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