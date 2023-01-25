İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da güneşli hava yerini yağışa bırakacak

Aydın’da il genelinde etkili olan bahar havası yarından itibaren yerini yağışa bırakacak.

Aydın'da il genelinde etkili olan bahar havası yarından itibaren yerini yağışa bırakacak.



Aydın il genelinde etkisini sürdüren güneşli ve açık havanın, yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da havanın bugün az bulutlu, yarın gök gürültülü sağanak yağışlı, Cuma kuvvetli gök gürültülü ve sağanak yağışlı, Cumartesi ve Pazar sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da 3 ile 5 derece arasında düşeceği tahmin ediliyor.

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