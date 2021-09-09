Aydın'da 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında jandarma ekipleri denetim yaptı

Aydın'da, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında jandarma ekipleri okul çevreleri ve okul servislerinde denetim gerçekleştirdi.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim gerçekleştirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 'Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği' personeli ve diğer ekipler ile okulların çevresi ve servis araçlarının denetlendiği faaliyette jandarma ekipleri tarafından, öğrencilere suçtan korunma ve güvenlik konularında bilgiler verilerek, okulda bulunan öğrencilere balon, kitap, çeşitli kırtasiye malzemeleri, jandarma çocuk dergisi ve satranç takımı hediye edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, okullar ve çevresinin daha güvenilir hale getirilmesi için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.