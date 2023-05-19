Aydın'da haber alınamayan şahıs evde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan Abdulbaki Ercüment Lale (53) evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 221 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir 55 yaşındaki Abdulbaki Ercüment Lale'den haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çilingir marifetiyle eve girdi. Evde hareketsiz bir şekilde bulunan Lale'nin ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.