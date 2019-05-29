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Aydın'da habersiz deprem tatbikatı başlatıldı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in talimatıyla habersiz deprem tatbikatı başlatıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla habersiz deprem tatbikatı başlatıldı.


AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali Köşger, talimat vererek deprem tatbikatını başlattı.


Merkezi Efeler ilçesi olan 7.0 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden "Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

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