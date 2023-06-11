Aydın'da hacı adayları dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan hac kafilesi, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Aydın'dan yola çıkan 300 hacı adayı, Bey Camii önünden dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay hacı adaylarını tebrik edip, dua etti. Yapılan duanın ardından hacı adayları mukaddes topraklara uğurlanmak üzere İzmir havaalanına doğru yola çıktı. Törene İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, hacı adayları ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.