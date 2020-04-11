İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da 'Halk Ekmek' vatandaşın ekmek ihtiyacını gidermek için sokak sokak dolaştı

Aydın’ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ekipleri sokaklarda dolaşarak satış yaptı.

Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ekipleri sokaklarda dolaşarak satış yaptı. Vatandaş kapıdan satışlara yoğun ilgi gösterdi.


İçişleri Bakanlığınca 12 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Aydınlı vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Evlerinde kalan vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ekipleri ekmek ulaştırabilmek için sokak sokak gezerek anonslar eşliğinde satış yaptı.


Halk Ekmek Fabrikaları'nın yasak boyunca tam kapasite çalışacağını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek tam kapasite çalışarak size hizmet vermeye devam edecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak temel ihtiyaçlarınızın karşılanması için her zaman yanınızdayız” dedi.


Aydınlı vatandaşlar da uygulamadan dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.