Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı

Okul Sporları İl Temsilciliği'nin faaliyet takviminde yer alan Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Efeler Atatürk Spor Salonu'nda geleneksel düzenlemeli ve geleneksel düzenlemesiz dallarında gerçekleştirildi. 10 hakemin görev yaptığı yarışmada; yıldızlar düzenlemeli dalda Hacı Celal Oto Ortaokulu, gençler düzenlemesiz dalında Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve gençler düzenlemeli dalda ise Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi birinci olarak Aydın'ı grup yarışmalarında temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Okul Sporları Şube Müdürü, Efeler Milli Eğitim İlçe Müdürü ve Halk Oyunları İl Temsilcisi de izledi. Görsel yönden seyircilere oldukça keyifli anlar yaşatan ve büyük ilgi gören organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verildi. Yarışma toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.