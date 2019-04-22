Aydın'da Halter Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası 24 – 28 Nisan 2019 tarihleri arasında Didim Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan Gençler Halter Türkiye Şampiyonasına erkeklerde 484 ve kadınlarda 310 sporcu olmak üzere toplam 794 sporcu katılacak.

Erkekler kategorisinde yarışacak sporcular 55 kg, 61 kg, 67 kg, 73 kg, 81 kg, 89 kg, 96 kg, 102 kg, 109 kg ve +109 kg. sıkletlerinde mücadele edecekler. Kadınlar kategorisinde yarışacak sporcular 45 kg, 49 kg, 55 kg, 59 kg, 64 kg, 71 kg, 76 kg, 81 kg, 87 kg ve +87 kg sıkletlerinde mücadele edecekler.

Üst Üste Aydın'da Türkiye Şampiyonaları

Üst üste düzenlenen Türkiye Şampiyonaları nedeniyle Aydın ili ulusal spor camiasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonaları, Bölge Şampiyonaları ve Grup Şampiyonaları nedeniyle Aydın ekonomisine katkı sağlanıyor.

24 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da Didim Spor Salonu'nda başlayacak olan şampiyonada sporcular altın madalya kazanabilmek için ter dökecekler. Dört gün boyunca sabah 10.00'da başlayacak olan müsabakalar akşam 20.30'a kadar devam etmesi beklenmektedir.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Didim Spor Salonunda 24 – 28 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonasına tüm vatandaşları davet etti.