Aydın'da ‘Hami Projesi' toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu ‘Hami' projesi toplantısı Aydın'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Hami Projesi” toplantısı, projeyle işbirliği yapan resmi ve özel 16 okul müdürlerinin katılımı ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, iş birliği kapsamında yapılabilecek faaliyetler ile aynı zamanda yine 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, Mart ayının sonuna kadar, öğrencilerin sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerileri kazandırabilmek için bilim, sanat, spor ve kültür odaklı “Tasarım Beceri Atölyeleri” nin Aydın Lisesi ek binasında kurulmasına karar verildi.

Proje ile 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel okullar ve resmi eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin desteklenmesi, sosyal dayanışma ve bütünleşmenin arttırılması amaçlanıyor.