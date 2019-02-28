Aydın'da ‘Hami' projesinde imzalar atıldı

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ile Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "Hami” projesinin protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyon belgesinde yer alan "Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik olarak" ortak proje ve platform oluşturmak amacıyla Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Okul müdürü Süleyman Çokay ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Fatih Unay bir araya geldi. 1924 yılından itibaren Türkiye eğitim tarihinde önemli bir rol oynayan Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile "Hami Projesi" protokolüne imza atıldı.

Aydın'ın ilk ve tek 3. kademe uygulama okulu olan, öğrencilerin otistik özelliklerinin ve bireysel yeterliliklerinin merkez alındığı Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu ile bir başka önemli proje için Kavaklı Anadolu Lisesi Okul Müdürü - Uzman Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ergin Bilgin ile bir araya geldi.

Açıklama yapan Çokay, söz konusu proje ile uluslararası standartlar gözetilerek gelişen bir özel öğretim, resmi veya özel tüm okullar için destekleyici ve geliştirici bir işlevin üstleneceğini ifade edildi.