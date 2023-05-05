Aydın'da hapis cezası ile aranan 6 şahıs JASAT'a takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde; haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık ve basit yaralama' suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan R.Ç., uyuşturucu madde imal ve ticaret ve hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 10 yıl hapis cezası bulunan B.K., İncirliova ilçesinde 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından araması bulunan ve hakkında 11 yıl 6 hapis cezası bulunan T.B., Nazilli ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından araması bulunan ve hakkında 10 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.Ö., Efeler ilçesinde 'silahla tehdit' suçlarından araması bulunan ve hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.A. ile Kuşadası ilçesinde 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından araması bulunan ve hakkında 14 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan B.B. düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.