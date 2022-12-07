Aydın'da hapis cezası ile aranan şahıslar jandarmaya takıldı

Aydın'da kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi'nde yapılan operasyonda 'binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. isimli şahıs, Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde 'konutta ve eklentilerinde yağma' suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. ile Akbük Mahalllesi'nde devriye esnasında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.E isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.