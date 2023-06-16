Aydın'da hasat öncesi çilek bahçeleri kontrol edildi

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Buharkent ilçesinde, hasat öncesi çilek tarlalarında pestisit tespiti için numune alımları yapıldı.

Her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen program çerçevesinde zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan pestisitlerin tespiti için saha çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Aydın'ın Buharkent ilçesinde sahaya inen ekipler, hasat öncesinde çilek tarlalarında pestisit tespiti için numune alımları gerçekleştirdi. Kimyasal kalıntıların olup olmadığının belirlenmesi amacıyla alınan numuneler ise analiz için laboratuvara gönderildi.

Konu ile ilgili Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Hasat Öncesi Pestisit Programı çerçevesinde ilçemizde bulunan muhtelif çilek bahçelerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir” ifadeleri yer aldı.