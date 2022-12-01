Aydın'da hastanelerde yoğunluk oluştu

Aydın'da sık sık değişen hava sıcaklıkları vatandaşları hasta ederken, hastanelerde de yoğunluk oluştu.

Aydın'da sık sık değişen hava sıcaklıkları vatandaşları hasta etti. Kentte yaşayan 7'den 70'e bir çok kişi grip, üşütme ve ani hava değişikliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere yöneldi. Yaşanan hava değişikliği ve deyimlere bile geçen aydın havası bir çok vatandaşı hasta ederken, hastanelerde de ciddi oranda yoğunluk yaşanmaya başladı. Hastanelerin poliklinik binalarında sabah saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk uzun süre devam ederken, pek çok vatandaşın grip ve soğuk algınlığı nedeniyle ilaç kullanmaya başladığı öğrenildi.

Yetkililer ani ısı değişikliği nedeniyle vatandaşların daha çabuk hasta olduğunu kaydeden sağlıkçılar Aydın havasının bir çok kişiyi yanılttığını belirttiler. Uzmanlar, "Havalar sabah güzel de görünse güneşli de olsa vatandaşlarımızın yanlarında mutlaka kalın bir kıyafet taşımaları gerekiyor. Çünkü Aydın'da havanın ne zaman güneşli, ne zaman yağmurlu, ne zaman soğuk olacağı belli olmuyor. Bu ani değişen hava sıcaklıkları vatandaşları hasta edebiliyor. Ayrıca basit bir örnekle kişi öksürdüğünde enfekte damlacıklar havaya geçer ve başka bir kişi bu damlacıkları soluyarak enfekte olabilir. Virüs (mikrop) ayrıca bulaş olmuş eller aracılığı ile de yayılabilir. Bulaşmayı önlemek için kişiler öksürürken ağızlarını ve burunları gerekirse kollarını kullanarak kapatmalı ve ellerini sıkça yıkamalıdırlar" diyerek özellikle çocuk ve yaşlıların daha dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.