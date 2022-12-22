Aydın'da hatalı sürücüleri jandarma affetmedi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 29 trafik timi ve 62 personelin katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. İl genelinde uygulanan denetimlerde 2 bin 618 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 109 araç sürücüsüne 64 bin 152 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 25 araç trafikten men edilirken 1 aranan şahıs da yakalandı. Gerçekleştirilen denetimler esnasında trafik güvenliği artırmak amacıyla sürücülere de broşürler dağıtılarak trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.