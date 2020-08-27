Aydın'da hava sıcaklıkları artacak

Aydın'da yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde olacağı açıklandı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Ağustos 2020 Cuma günü ve hafta sonu bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.