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Aydın'da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren aratarak, 5 gün boyunca 17-18 civarında olacak.

Aydın'da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren aratarak, 5 gün boyunca 17-18 civarında olacak.


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemizde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artamaya başlayacağı ve hafta sonu bölgemizin güney kesimlerinde 3 ila 4 derece, orta ve kuzeyinde ise 5 ila 7 derece üzerine çıkması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, bölgemiz genelinde ise yağışların bugünden itibaren önümüzdeki 5 gün aralıklarla görüleceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki üç gün boyunca bölgemizin il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor. İzmir ve Manisa'da 16-17 derece, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'de 17-18 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgemizin kıyı kesimlerinde ve kuzeyinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların, bu periyot boyunca vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.

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