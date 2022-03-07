Aydın'da hava sıcaklıkları düşecek

Aydın'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşecek.

Aydın'da sağanak yağışlı hava önümüzdeki üç gün boyunca etkisini aralıklara sürdürecek. Türkiye'yi etkisini altına alan soğuk hava ile birlikte Aydın'da sıcaklık değerlerinde Çarşamba gününden itibaren düşüş yaşanacak. Meteoroloji verilerine göre Aydın'da bugün, yarın ve Çarşamba günü hava sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü ise çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının gündüz 7, gece ise -4 derecelere ulaşması bekleniyor.