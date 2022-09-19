Aydın'da hava sıcaklıkları düşecek

Aydın'da hava sıcaklıklarında 4 ile 7 derece civarında düşüş bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde halen mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından (19.09.2022 Pazartesi) itibaren azalacağı, 23.09.2022 Cuma gününe kadar sıcaklıkların bölgemiz genelinde kademeli olarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. 22 Eylül Perşembe ve 23 Eylül Cuma günleri bölgemizin kuzeyinde (Balıkesir ve Çanakkale geneli ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği beklenmektedir” denildi.

Aydın'da bugün ve önümüzdeki 5 gün için görülecek en düşük / en yüksek hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor; Pazartesi 19-33, Salı 16-32, Çarşamba 16-31, Perşembe 29-14, Cuma 12-25.