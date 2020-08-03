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Aydın'da hava sıcaklıkları normale dönüyor

Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren normale dönmesi bekleniyor.

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren normale dönmesi bekleniyor.


Aydın'da bayram öncesi ve bayram süresi boyunca etkili olan 43 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıklarının yarından itibaren azalarak etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın'da havanın az bulutlu ve açık, 04 Ağustos Salı 36, 05 Ağustos Çarşamba 37, 06 Ağustos Perşembe 37, 07 Ağustos Cuma günü ise 34 derece olacağı tahmin ediliyor.

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