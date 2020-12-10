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Aydın'da havadan korona virüs denetimi yapıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde korona virüs denetimleri kapsamında havadan drone ile denetim gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde korona virüs denetimleri kapsamında havadan drone ile denetim gerçekleştirildi.


Aydın'da korona virüs vakalarının azaltılması ve salgının önlenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından denetimler aralıksız olarak sürdürülüyor. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri Atatürk Kent Meydanı'nda drone ile havadan denetim gerçekleştirdi. Drone ile yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve sigara konularında kuralların uygulanıp uygulanmadığına bakıldı. Polis ekipleri tarafından vatandaşlara, maske ve sosyal mesafe konularında sık sık uyarılarda bulunuldu.

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