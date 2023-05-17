Aydın'da hayalet ağ operasyonu

Aydın'da iç sular üzerinde bulunan sahibi belirsiz gergi ağlar ve pinterler sökülerek imha edildi, canlı balıklar nehre geri bırakıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Didim ve Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından su ürünleri kontrollerine aralıksız devam ediyor. Su ürünleri kontrol görevlilerince saha denetimleri aralıksız devam ederken, ekipler ortak yapılan denetimle iç sularda kontrollerini gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından nehirlerdeki sahibi belirsiz gergi ağları ve pinterler sökülerek imha edildi. Uzun uğraşların ardından canlı olarak yakalanan balıklar da nehre geri salındı.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Didim, Söke ve Aydın İl Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince yapılan ortak denetimde tespit edilen sahipsiz gergi ağları ve pinterler sökülerek zapt edilmiştir” ifadeleri yer aldı.